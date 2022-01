„Imi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am si sters-o, tot ieri. De asemenea, imi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violentei de orice fel si care au vazut postarea mea. Desi poza nu imi apartine si am scris in textul postarii ca este un pamflet, regret ca fost interpretata gresit si ca am atins un subiect atat de sensibil, cu care foarte multe femei se confrunta. Intrucat subiectul a fost exploatat politic, am decis sa demisionez din PNL, pana la clarificarea acestei situatii”, a scris Bogdan Pintilie pe Facebook.„Nu mi-am dat demisia…