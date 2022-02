Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict mai veci intre doua familii de romi a degenerat intr-o bataie, in strada, cu topoare și bate. Scandalul a avut loc pe strada Olari, din Lugoj. “La data de 10 februarie 2022, in jurul orei 18:00, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada…

- Procesul fiului fostului patron al Agrocom Strunga poate incepe. Parchetul de pe langa Tribunal a trimis ieri in instanta dosarul care-l vizeaza pe Silviu Stegariu, magistratii Judecatoriei Pascani urmand sa stabileasca primul termen al procesului. Tanarul este banuit ca ar fi injunghiat in picior un…

- O femeie ofițer de poliție in varsta de 29 de ani s-ar fi impușcat in cap cu arma din dotare. Tragicul incident a avut loc in timp ce femeia se afla in propria locuința. Femeia lucra ca ofițer de poliție in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov. Victima a lasat un mesaj de adio. Soțul…

- Tribunalul București l-a condamnat la 9 luni inchisoare cu suspendare pe managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” din București, pentru fapte pe care le-ar fi savarșit cand avea alta funcție. Procurorii anticorupție o acuza pe Anca Elena Stefan intr-un dosar de fraude…

- Parlamentarii francezi au aprobat o noua lege care va incrimina harțuirea școlara și va oferi instruire suplimentara profesorilor pentru a preveni harțuirea, transmite euronews. Potrivit legii, bullying-ul școlar devine o infracțiune specifica, pentru care fie personalul didactic, fie elevii pot fi…

- Thomas Gavin, un renumit hoț de antichitați, spune ca a comis numeroase furturi din muzee pentru ca ii place „sa colecționeze” lucruri vechi. Dupa toate furturile comise, barbatul in varsta de 78 de ani a fost condamnat la o singura zi de inchisoare. Thomas Gavin a fost prins incercand sa vanda o pușca…

- Militantul pro-Trump Jacob Chansley, devenit faimos datorita coarnelor de bizon pe care le-a purtat pe cap in timpul asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie, a fost condamnat la aproape 3 ani si jumatate de inchisoare de un tribunal din Washington. Procurorii cerusera o pedeapsa mai grea, de 51 de…

