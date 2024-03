Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Educatiei afirma ca Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) verifica modul in care conducerea Scolii ”Nicolae Titulescu” a gestionat cazul unui elev de 10 ani care ar fi fost violat, de doua ori, in incinta institutiei si masurile dispuse. Deca anunța ca…

- Parinții revoltați s-au adunat luni in curtea școlii Nicolae Titulescu din centrul Capitalei, dupa ce au aflat de la știri ca un elev a fost violat de doua ori de colegi in baia instituției de invațamant. Inspectoratul Școlar București a primit abia luni dimineața o sesizare oficiala din partea școlii.Primul…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat miercuri, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 49 de persoane, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals in declaratii. “In…

- Procurorii din București au trimis in judecata patruzeci si noua de persoane care au pus mana pe sume importante de pe urma indemnizatiilor pentru cresterea copilului. Acestea au fost obținute pe baza unor documente falsificate, fiind produs un prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei. In Romania, exista…

- Misterul dispariției unei femei de 64 de ani se adancește odata cu descoperirea trupului neinsuflețit in raul Dambovița. In data de 10 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un apel de urgența a fost inregistrat la poliție prin sistemul 112, semnaland prezența unei persoane posibil inecate in raul Dambovița,…

