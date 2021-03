Stiri pe aceeasi tema

- Numeroasele crime, violențe, percheziții ilegale in instituții și locuințe, tratamente lipsite de umanitate, toate au fost puse in seama luptei false a Securitații impotriva tradatorilor, dezertorilor, spionilor și elementelor criminale. Batai, arestari in miez de noapte, violuri și alte atrocitați…

- Primaria Municipiului Deva, prin Direcția de Asistența Sociala Deva incepe distribuirea produselor alimentare – tranșa a doua pe listele suplimentare in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Produsele alimentare pe listele suplimentare vor fi distribuite…

- Primarul Ioan Turc vrea sa modernizeze ștrandul Codrișor, pe fonduri europene. Iar pe Dealul Cocoș, edilul vede un Alpine Coaster, proiect ce a mai fost adus in discuție și in 2019 intr-o ședința de Consiliu Local. Ștrandul Codrișor a fost reabilitat, in vechea administrație, cu un milion de euro. Totuși,…

- Razboi total intre PNL și USR PLUS la Primaria Sector 1. Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a dezvaluit, intr-un mesaj publicat pe Facebook, amenințarile primarului Clotilde Armand la adresa consilierilor PNL, dar și la adresa viceprimarului Ramona Porumb careia i-ar fi transmis ca o muta…

- Un consilier judetean liberal din Tulcea, care trebuia sa se afle in izolare, fiind infectat cu coronavirus, s-a prezentat vineri la sedinta de consiliu. Ionel Racheleanu a reusit sa iesit din carantina in baza unei adeverinte emise de Directia de Sanatate Publica (DSP), motivand ca ar trebui sa ajunga…

- Astfel, certificatul se elibereaza de medicii de familie care au luat in evidenta si au monitorizat aceste persoane, iar durata concediilor medicale este stabilita de medicii de familie in functie de cum evolueaza boala si de durata monitorizarii. In cazul persoanelor confirmate, Directia de Sanatate…

- Intr-o ședința de Consiliu Local de indata, programata in aceasta dimineața, viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, a anunțat ca, la Brașov, se va organiza Targ de Craciun in Piața Sfatului. Totul cu respectarea unor reguli stricte. Daca masurile nu vor fi aplicate conform protocolului stabilit, atunci…