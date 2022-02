Scandalul Cartierului Zero din Mogoșoaia se mută în instanță.…

USR acuzat ca a lansat in spațiul public o `Mare Dezinformare`: `Tunul Imobiliar` de la Mogoșoaia este de fapt un Proiect public realizat pe domeniul public.

O dezbatere publica mare a izbucnit pe tema Cartierului Zero pe care Primaria Mogoșoaia vrea sa il implementeze. O tema locala a devenit tema naționala dupa ce in discuții s-au implicat liderii centrali ai USR care au acuzat un mare tun imobiliar in apropierea Capitalei.

Primarul localitații, Paul Precup, susține ca este vorba de un proiect public anunțat, discutat și asumat public și ca ”tunul imobiliar” este doar in fanteziile…