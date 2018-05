Stiri pe aceeasi tema

- Runda a 26-a din Liga a III-a, seria 4, a programat in aceasta saptamana derbiul Doljului. CSO Filiași (locul 6) intalnește pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița formația a doua a Universitații Craiova (locul 5). Președintele gazdelor, Florin Spinu, se așteapta ...

- Parlamentul European a cerut joi amanarea alegerilor prezidentiale programate pentru 20 mai in Venezuela pana la indeplinirea conditiilor necesare pentru desfasurarea unor alegeri "credibile, transparente si deschise", scrie agerpres.ro.

- Presedintele filialei PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca demisioneaza din aceasta functie si a afirmat ca unul dintre motivele demisiei este "un scurtcircuit" in dialogul si colaborarea cu conducerea nationala a partidului. "Mi-am inaintat…

- Roxana Iliescu, vicepresedinte la nivel national al Partidului Miscarea Populara, si-a anuntat astazi demisia din cadrul formațiunii sub sigla careia a ajuns in functia de vicepresedinte a Consiliului Judetean Timis. Decizia vine si dupa alegerile interne din cadrul PMP Timis, pierdute in fata lui Cornel…

- Scandal monstru la conferinta judeteana de alegere a noii conduceri a PMP Timis. In cursa s-au inscris actualul presedinte al formatiunii, deputatul Cornel Samartinean, si vicepresedintele CJ Timis, Roxana Iliescu. Sustinatorii celor doua tabere au fost la un pas sa se ia la bataie, aruncandu-si cuvinte…

- Alegerile pentru șefia partidului PMP Timiș au luat o turnura incredibila astazi, la Hotel Senator, unde a avut loc evenimentul. Membrii care il susțineau pe Cornel Samartinean s-au luat la bataie cu cei care o vor in fruntea filialei pe Roxana Iliescu. O femeie a fost scoasa din sala de cinci barbați,…

- Președintele PSD Timiș nu este deloc deranjat de faptul ca la Congresul Național al PSD care a avut loc in weekend doar o parte din cei care au candidat pentru funcții de conducere in cadrul partidului au fost lasați sa ia cuvantul. „Uitati, o sa va spun cum mi s-a parut ca reprezentant al Comitetului…

- Președintele interimar al PMP Timiș, Cornel Samartinean, spune ca nici vorba ca in filiala sa fie organizate alegeri in perioada imediat urmatoare. Mai mult decat atat, el susține ca Roxana Iliescu a ramas și fara sprijin politic.