Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL pe strada la Blaj: Doi agresori, reținuți de polițiști dupa ce au batut crunt un barbat de 33 de ani SCANDAL pe strada la Blaj: Doi agresori, reținuți de polițiști dupa ce au batut crunt un barbat de 33 de ani La data de 2 august 2022, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat masura…

- Un barbat din Slobozia a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dupa ce a fost batut pentru un telefon mobil. Agresorii au fost identificați la scurt timp, iar acum se afla in Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Ialomița. Lasat intr-o balta de sange Incidentul s-a petrecut…

- Politistii au fost chemati sa intervina la ferma unui localnic din Faurei, Braila, pentru un barbat a anuntat ca fiul sau de 14 ani fusese agresat de fermier. Baiatul furase cheile de la doua masini ale fermierului si le-a provocat mai multe avarii.

- SCANDAL in Zlatna: Membrii unei familii au fost agresați in plina strada, de catre doi barbați. Au fost reținuți de polițiști SCANDAL in Zlatna: Membrii unei familii au fost agresați in plina strada, de catre doi barbați. Au fost reținuți de polițiști Polițiștii din Zlatna au reținut doi barbați, care…

- Doi barbati din Bucuresti au fost arestati preventiv pentru infractiuni de lovire si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce au batut o femeie pe o strada din municipiul Brasov, iar imagini cu actele de violenta au fost filmate si postate online.

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, au reținut, pentru 24 de ore, șapte barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 46 de ani, aceștia fiind cercetați sub aspectul savarșirii…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut de catre politisti, sub acuzatiile de lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, dupa ce, in urma cu patru zile, a fost protagonistul unui scandal in trafic, pe o strada…