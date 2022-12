Stiri pe aceeasi tema

- Maroc a obținut cel mai bun rezultat al unei echipe africane la Campionatul Mondial, terminand pe locul 4, dupa ce a pierdut finala mica, 1-2 cu Croația. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita…

- Argentina și Franța vor disputa finala Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce au trecut in penultimul act de Croația, scor 3-0, respectiv de Maroc, 2-0. Citește și: Doi politisti s-au luat la bataie pe scarile sediului politiei Va fi a 13-a intalnire directa dintre Argentina și Franța și a patra de la Campionatul…

- Croația a caștigat finala mica la Campionatul Mondial din Qatar, 2-1 cu Maroc. Iar fanii au sarbatorit succesul pe strazile din Zagreb. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a decis ce echipa de start va timite impotriva Franței, in finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Echipa nationala de fotbal a Croatiei a incheiat pe podium, pe locul trei, editia 2022 a campionatului Mondial din Qatar.In finala mica, selectionata europeana a invins in aceasta seara Maroc, revelatia intrecerii, scor 2 1.A marcat Gvardiol 7 , Orsic 42 Dari 9 .Finala mare, Argentina ndash; Franta,…

- David Trezeguet, fostul mare atacant francez, campion mondial in 1998, ține cu Argentina in finala de la CM 2022. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1.…

- O zi mai devreme, sambata, 17 decembrie, tot de la ora 17.00, se va disputa finala mica, intre invinsele din semifinale, Croatia si Maroc.Castigatoarea editiei 2022 a Campionatului Mondial de fotbal, intrecere gazduita de Qatar, se va stabili duminica, 18 decembrie, cand, de la ora 17.00, Argentina…

- Hugo Lloris, capitanul selectionatei Frantei, va deveni duminica, in finala Mondialului cu Argentina, portarul cu cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondiala, 20! Evident, goalkeeper-ul lui Tottenham e anunțat titular in primul „11” al lui Deschamps. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului…