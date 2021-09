Atmosfera din Consiliul Local Botoșani a inceput sa se degradeze undeva prin anul 2012, imediat dupa ruperea Uniunii Social Liberale (USL), cu un fost primar Ovidiu Portariuc care a avut in majoritatea mandatului un plen potrivnic politic, preocupat mai degraba sa presare frane. In ani și mandate, aceasta dezlanțuire de maidan s-a perpetuat și s-a ajuns la stadiul in care statutul de consilier local aproape ca nu mai impune niciun fel de respect. Limbajul folosit și modul in care au loc ședințele de Consiliu Local seamana izbitor cu discuțiile din cartierele marginașe.