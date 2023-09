Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi și-au imparțit pumni și picioare, luni dupa-amiaza, pe strada din fața Institutului Oncologic Cluj-Napoca. Conflictul ar fi pornit de la o tamponare ușoara intre un autoturism și un scuter, spun martorii. De la injuraturi pana la bataia nu a mai fost decat un pas. Poliția face cercetari in…

- BARBOSU – Cultura din satul Barbosu a fost raportata la 112 de un bocșean care iși inchiriase casa de la țara unor timișoreni. Și a descoperit-o cand a mers la livada, sa-și culeaga prunele! In 26 august, polițiștii de la SCCO și procurorii de la DIICOT, structurile teritoriale Caraș-Severin, au demarat…

- In noaptea de duminica, 30 iulie, in apropiere localitații Talmaza din raionul Ștefan Voda, s-a produs un accident grav. Oamenii legii au stabilit preliminar ca un barbat in varsta de 55 de ani, conducand un BMW, nu ar fi adaptat viteza, dupa care ar fi pierdut controlul asupra automobilului și a derapat…

- Activista de mediu Greta Thunberg a fost indepartata cu forța de poliție de la un protest din orașul Malmo, din sudul Suediei, luni, la doar cateva ore dupa ce un tribunal local a amendat-o pentru nerespectarea unui ordin al poliției in timpul unui protest similar luna trecuta, relateaza swissinfo.ch.

- Oamenii spun ca știu care e situația casei de odihna in care iși au frații, surorile sau soții și ca, acum, statul nu face decat sa iși dea cu stangul in dreptul. Asta in timp ce alții recunosc ca au ales raul cel mai mic."Eu am inteles, fac controale inchid azile, dar ce fac cu oamenii astia? Ce conditii…

- Un tanar de 17 ani din Timișoara a fost fotografiat intr-o stație de autobuz din centrul Timișoarei cu un pistol agațat la cingatoare, la vedere. Poliția s-a autosesizat, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca e vorba de un pistol-bricheta.

- Țepe de zeci de mii de euro in București! Un barbat a vandut mașini aflate inca in leasing, pe care le cumpara de la cei diverse companii, pretextand ca deține o companie care le poate revinde, cu obligația ca retele de leasing sa fie preluate de noii proprietari. Oamenii care cumparau mașinile nu…