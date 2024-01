Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit, Italia si Finlanda au anuntat sambata ca suspenda finantarea agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni UNRWA , informeaza Reuters, reamintind ca decizii similare au fost anuntate vineri de Statele Unite, Canada si Australia, ca urmare a acuzatiilor Israelului privind implicarea unor…

- Regatul Unit, Italia si Finlanda au anuntat sambata ca suspenda finantarea agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), informeaza Reuters, reamintind ca decizii similare au fost anuntate vineri de Statele Unite, Canada si Australia, ca urmare a acuzatiilor Israelului privind implicarea unor…

- Australia, Italia și Canada au suspendat finanțarea pe care o asigura Agenției ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA).Masura are loc in urma anunțului facut vineri de UNRWA ca a demis mai mulți angajați ai sai, dupa ce Israelul i-a acuzat de implicare in atacul atroce comis de Hamas in Israel…

- SUA, Australia, Canada și Italia au suspendat finantarea catre agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), dupa acuzatiile Israelului potrivit carora angajati ai acestei agentii sunt suspectați a fi implicati in atacul gruparii islamiste palestiniana Hamas asupra Israelului, in 7 octombrie.

- „Agitația” parlamentara de dupa Craciun privind cele trei proiecte depuse de doi deputați UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc s-a dovedit a fi doar un joc de imagine pentru ca deja Consiliul Europei luase o decizie foarte clara in acest sens. Imediat dupa Craciun, Comisia de monitorizare a Congresului…

- Ikea a avertizat joi cu privire la intarzieri ale unor produse din cauza devierii in masa a navelor de transport din Marea Rosie, din cauza problemelor de siguranta, transmite CNBC. ”Situatia din Canalul Suez va duce la intarzieri si poate cauza constrangeri de disponibilitate pentru anumite produse…

- Romania s-a calificat de pe primul loc in grupa I preliminara la turneul final al Campionatului European 2024 din Germania și va fi repartizata in urna a doua pentru tragerea la soți de la Euro 2024, care va avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg.Din urna 2 la Euro 2024 mai fac parte Ungaria, Turcia, Danemarca,…