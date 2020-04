Pacientele se plang ca sunt obligate sa faca testul COVID-19 la privat, ca sa fie primite in spital, anunța Realitatea PLUS. Gravidele se revolta pe Facebook ca nu sunt internate pana nu iși fac testul care determina prezența coronavirusului in corp, dar conducerea spitalului se apara spunand ca nu a primit nicio plangere oficiala. Casa […] The post Scandal la Maternitatea Iași! Gravidele, trimise sa și faca singure teste COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .