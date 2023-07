Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Vera Zvonareva nu a putut sa intre in Polonia din motive de securitate de stat si siguranta publica, a anuntat, sambata, Ministerul polonez de Interne, conform Reuters.

- Seful serviciilor de informatii care conduce operatiunile de spionaj ale Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia, Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, si-a construit un profil neobisnuit de public, pe care l-a folosit pentru a ameninta Rusia de la distanta, scrie Reuters, care a realizat un interviu…

- Barbatul acuzat de spionaj in favoarea Rusiei este al 15-lea reținut in Polonia in legatura cu același ancheta, a anunțat ministrul de Interne din Polonia, Mariusz Kaminski, potrivit Politico.„Suspectul a supravegheat facilitațile militare și porturile maritime”, a spus Kaminski. „A fost platit sistematic…

- Haosul din Franța este departe de a se termina. Iar președintele țarii este și el la mijloc, avand in vedere ca trebuie sa gestioneze o astfel de situație. Protestele din Franța continua dupa inmormantarea adolescentului care a fost impușcat de un polițist. Tocmai din acest motiv, președintele Emmanuel…

- Guvernul de la Varșovia anunța ca Polonia a trimis in R. Moldova șase avioane incarcate cu arme, muniții și echipamente de protecție, cum ar fi caști și veste, pentru a ajuta Ministerul de Interne de la Chișinau sa asigure securitatea publica.„R.

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste „un efort de promovare a discutiilor de pace”, relateaza news.ro , cu referire la agentia Reuters.

- O scrisoare suspecta a fost trimisa la sediul Ambasadei Franței din Moscova, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ruse, citate de agentiile de presa Tass si Reuters, transmite stiripesurse.ro . Autoritatile ruse analizeaza substanta„Angajatii Ambasadei Frantei au primit luni seara o scrisoare…