Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul italian Gianni Moscon, unul dintre coechipierii lui Chris Froome in cadrul formatiei Sky, a fost exclus din Turul Frantei dupa o altercatie pe care a avut-o cu un adversar, duminica, in timpul etapei a 15-a, au anuntat surse oficiale, citate de AFP. La scurt timp dupa startul de la Millau,…

- Peter Sagan a castigat a treia etapa in editia din acest an a Turului Frantei, la sfarsitul unei curse care trebuia sa fie mai linistita dupa ”haosul” de pe Alpe d’Huez. Din punct de vedere al clasamentului general, intr-adevar a fost liniste, dar plutonul a avut din nou...

- Geraint Thomas (Team Sky) a obtinut o victorie imensa in Turul Frantei, dupa ce a trecut primul linia de sosire pe legendara catarare Alpe d'Huez, programata. Galezul a castigat la sprint in fata lui Tom Dumoulin, Romain Bardet si Chris Froome, astfel ca si-a consolidat pozitia...

- Liderii celor de la Sky, britanicii Chris Froome și Geraint Thomas, au turtit orice opoziție in a doua etapa din Alpi, cu Thomas din dubla postura de caștigator de etapa și lider in clasament general! Prima etapa cu finiș in ascensiune din acest Tur al Franței a fost animata de o evadare numeroasa,…

- Bob Jungels, campionul echipei de ciclism din Luxemburg, a avut parte de un traseu "dureros" in etapa a 9-a din Turul Frantei. Sportivul de 25 de ani a postat pe contul sau de Twitter o poza in care si-a evidentiat ranile suferite pe cei 22 de kilometri de pavate, pana la destinatia...

- O camioneta a lovit patru pietoni in noaptea de duminica spre luni in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigand o persoana si ranind grav alte trei, informeaza politia olandeza, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT) in apropierea…

- O camioneta a lovit patru pietoni in noaptea de duminica spre luni in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigand o persoana si ranind grav alte trei, informeaza politia olandeza, citata de AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT) in apropierea unui camping al festivalului,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat joi sustinerea fata de candidatura comuna SUA-Canada-Mexic la organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2016, amenintand totodata tarile care sustin Marocul, cealalta candidata, cu sanctiuni politice, informeaza AFP. "Statele Unite…