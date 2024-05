Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia a dispus duminica deschiderea unei anchete impotriva lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fosta Twitter), care l-a acuzat de "cenzura" si i-a cerut demisia pe aceasta retea sociala, scrie AFP.

- Neuralink, compania de cipuri cerebrale a lui Elon Musk, a prezentat primul sau pacient care a reușit sa miște un cursor pe un computer cu ajutorul unui dispozitiv implantat, transmite BBC. Intr-o transmisiune in direct de noua minute pe X, fostul Twitter, Noland Arbaugh folosește cursorul pentru a…

- Rusia a declarat miercuri ca stie despre eforturile de spionaj americane de a folosi operatori comerciali de sateliti precum SpaceX si a avertizat ca astfel de miscari fac din satelitii lor tinte legitime, transmite Reuters.SpaceX construieste o retea de sute de sateliti spion in baza unui contract…

- Elon Musk a starnit ingrijorare dupa ce a afirmat luni, in cadrul unui interviu, ca utilizarea drogurilor a fost benefica pentru investitorii Tesla. Magnatul a declarat ca a luat ketamina pe baza de rețeta pentru a-și trata „starea de spirit negativa”, anunța AFP, citata de Hotnews.ro.Intrebat despre…

- Platforma de socializare X a lui Elon Musk, ByteDance, proprietarul TikTok, si Booking.com ar putea indeplini criteriile UE care sa le supuna unor reguli tehnologice dure, ca asa-zisi ”gardieni”, a anuntat Comisia Europeana vineri seara tarziu, dupa notificarile companiilor, transmite Reuters. Legea…

- Bluesky, platforma de social media și microblogging lansata anul trecut de co-fondatorul Twitter , Jack Dorsey, a ieșit din faza in care permitea inregistrarea doar pe baza de invitație, și este acum disponibila oricui vrea sa iși faca un cont. Timp de mai bine de un an, Bluesky a fost in faza beta,…