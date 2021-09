Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt gradat al Pentagonului, generalul Mark Milley, a fost atat de ingrijorat de sanatatea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat masuri in secret pentru a evita un razboi cu China, potrivit unei noi carti, citata de AFP și preluat de agerpres. Generalul…

- China a creat un prototip de mini-elicopter pentru activitati de monitorizare in cadrul viitoarelor misiuni pe Marte. Prototipul are un aspect similar cu cel al mini-elicopterului robotizat Ingenuity, dezvoltat de agentia spatiala americana NASA pentru misiunea sa Perseverance din acest an, potrivit…

- La sfarsitul celor 20 de ani de prezenta in Afganistan, cel mai lung razboi al Statelor Unite se incheie cu o victorie spectaculoasa a talibanilor care va intina pe termen lung imaginea celei mai mari puteri mondiale, comenteaza agenția France Presse. Prabusirea duminica a guvernului afgan si a armatei…

- Administrația Biden va anunța vineri noi sancțiuni impotriva Chinei pentru incalcarile drepturilor omului și supravegherea in masa a minoritații uigure din provincia Xianjing. Potrivit a doua surse citate de Reuters , zece companii chineze vor fi adaugate pe lista de sancțiuni economice. Luna trecuta,…

- Banca a anuntat ca noul serviciu, care va fi inaugurat oficial pe 21 iunie, va inclue tranzactii cu bitcoin si servicii de custodie, obiectivul fiind extinderea si la alte. BBVA nu va oferi consultanta pentru aceste tipuri de investitii. BBVA a explicat ca pe parcursul unei lansari graduale a observat…