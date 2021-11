Doi ofițeri de poliție londonezi au pledat vinovați pentru abatere in indeplinirea atribuțiilor lor, marți, 2 noiembrie, in fața justiției britanice, dupa ce au distribuit fotografii cu cadavrele a doua surori ucise. Deniz Jaffer și Jamie Lewis au fost insarcinați, pe 8 iunie 2020, sa protejeze scena unei crime: trupurile lui Bibaa Henry, 46 de […] The post Scandal in Scotland Yard. Polițiștii au distribuit pe Whatsapp fotografii cu doua surori asasinate first appeared on Ziarul National .