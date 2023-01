Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Adrian Barar i-a dat in judecata pe membrii trupei Cargo. Familia fostului lider al trupei Cargo i-a dat in judecata pe actualii membri ai formației, cerand interzicerea folosirii marcii inregistrate de Adrian Barar la OSIM.

- Nicu, in varsta de 38 de ani, era angajat la stația SMURD din Moieciu și ar fi trebuit sa se prezinte la serviciu dis de dimineața. Dupa ce a trecut mai bine de o ora, iar barbatul nu a ajuns, un coleg i-a sunat familia.Descoperirea a fost facuta de cumnata. Nicu si Alexandra, soț și soție, au fost…

- Daniela Mihaly, director al Direcției economice și membru in consiliul de administrație al Muzeului Național al Țaranului Roman, a fost trimisa in judecata pentru savarșirea infracțiunii de uzurparea funcției in forma continuata (21 de acțiuni). Conform procurorilor DNA, intre decembrie 2019 – decembrie…

- Culița Sterp risca ani grei de inchisoare dupa ce a produs in urma cu cateva saptamani a condus beat și drogat prin Cluj. Cantarețul a lovit o mașina și a fugit de la locul accidentului.

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Cezar-Costin Stancu a fost trimis in judecata de DNA dupa ce i-ar fi oferit 200 de lei mita unui politist pentru a nu il amenda pentru nereguli in trafic. PSD a anunțat intr-un comunicat de presa ca Cezar Stancu și-a dat demisia din Guvern…

- Barbatul care ar fi efectuat luni, 21 noiembrie, doua apeluri la numarul uni de Urgența 112, comunicand ca Judecatoria Chișinau, sediile Centru și Buiucani sunt minate a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru Comunicarea mincinoasa cu buna-stiinta despre actul de terorism, transmite…

- Vranceanul de 72 de ani care a incercat sa iși ucida soția prin electrocutare a fost trimis in judecata, inițial in stare de arest preventiv. Acuzat de tentativa de omor asupra unui membru de familie și lipsire de libertate in mod ilegal, fostul padurar fusese arestat preventiv dupa incident, insa a…