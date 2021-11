Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Feroviara Romana a emis, in sfarșit, acordul pentru ca noul tramvai Bozankaya, achiziționat din Turcia de Primaria Timișoara, sa poata circula pe șinele din oraș. Sambata, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, l-a adus la Timișoara, insa cand a venit vorba sa il predea s-a declarat…

- Noua coalitie guvernamentala formata din PSD, PNL, UDMR se va numi „Coalitia Nationala pentru Romania" si va fi condusa, alternativ, de doi premieri, de la PNL si PSD in perioada 2021-2024. Conform unui draft, primul premier va fi Nicolae Ionel Ciuca (PNL), cu un mandat care va expira pe 25 mai 2023.…

- Parlamentul turc a ratificat miercuri seara, cu unanimitate de voturi, Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, dind curs astfel angajamentului asumat de presedintele Recep Tayyip Erdogan in fata Adunarii Generale a ONU luna trecuta. Turcia devine al 191-lea stat ce ratifica acest acord care…

- Germania a marcat marti 60 de ani de la semnarea unui important acord cu Turcia ce a permis mai multor milioane de asa-numiti "muncitori oaspeti" intrarea in tara pentru a umple golurile de pe piata muncii, relateaza agentia DPA. Presedintele Frank-Walter Steinmeier a adus un omagiu realizarilor…

- Primul tramvai din lotul celor 16 contractate de la firma Bozankaya din Turcia ar putea sa ajunga in aceasta noapte la Iasi. Cel din fotografie se afla in aceasta dupa-amiaza la Tisita, la 185 km distanta de Iasi. Ca si tramvaiele care vin din Polonia, acesta are statut de transport exceptional din…