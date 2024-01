Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții FC Rapid au transmis, duminica, intr-un comunicat, ca au aflat cu surprindere din spatiul public ca Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor si drepturi conexe legate de imnul echipei.

- Rapid a invins FCU Craiova, scor 4-3, in runda #22 din SuperLiga. Dragoș Albu (22 de ani), mijlocașul oltenilor a fost extrem de suparat la finalul meciului. Chiar daca oltenii conduceau cu 3-1 in minutul 75, aceștia nu au reușit sa securizeze rezultatul, iar giuleștenii au intors scorul și au reușit…

- Scandal in Giulesti dupa ce Rapid a fost eliminata din Cupa Romaniei. Fanii giulesteni au luat foc dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj si a parasit pentru al doilea an consecutiv Cupa Romaniei inca din faza grupelor. Fanii giulesteni nu au suportat esecul…

- Rapid va primi vizita celor de la U Cluj in aceasta seara, pentru un meci din etapa 17 a SuperLigii. Duelul va incepe la ora 20:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 17 din Liga 1 LIVE ora 20:30 » Rapid - U Cluj Cele mai relevante…