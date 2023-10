Scandal în Germania: Muncitori români, plătiți prost și exploatați în industria avicolă Un nou scandal a izbucnit in Germania, unde 12 companii din industria avicola se afla in centrul unui imens scandal, fiind suspectate ca au schimbat angajați intre ele, folosind contracte fictive. In urma cu cateva zile, peste 430 de vameși au participat la o ampla operațiune care a vizat percheziții la sediile mai multor companii, fiind inspectate și locuri de cazare din regiunile Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabruck, Munsterland și Ostwestfalen. Angajatorii foloseau personal reprezentat de romani și vorbitori de limba rusa, care erau cazați in condiții inumane in locuințe colective pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O polițista de frontiera a sarit la bataie la o femeie din Ucraina. Totul s-a intamplat in noaptea de 21 spre 22 septembrie, la PTF Unguri - Bronița. Potrivit femeii, polițista ar fi fost beata și nu voia sa-i intoarca pașapoartele. IGPF a venit cu o reacție, menționand ca a fost pornita o ancheta de…

- Dupa apariția in Puterea a anchetei referitoare la faptul ca directorul adjunct al clubului sportiv Olimpia, Daniela Coman, face obiectul a doua dosare penale, Elisabeta Lipa, noul președinte cu rang de secretar de stat al noii Agenții Naționale pentru Sport (ANS), va trimite, miercuri, Corpul de Control,…

- FOTO ȘTIREA TA: Control al Garzii de Mediu Alba, la Sebeș. Fum negru, dupa o avarie la un operator economic Garda de Mediu Alba a demarat vineri un control la Sebeș, la un operator economic din domeniul prelucrarii lemnului. O imagine cu un fum negru emanat de un coș de fum aflat pe platforma HS Timber…

- Scandal mare la Spitalul Județean din Targul Jiu. O femeie insarcinata in luna a noua a fost operata de hernie, in loc sa i se faca cezariana. Femeia a mers la spital cu semne evidente de travaliu, dar medicii i-au pus diagnosticul greșit de hernie intestinala. O femeia gravida in luna a noua, in varsta…

- Premierul a confirmat, in direct la emisiunea Punctul Culminant de pe Romania TV, ca va renunta la functie si va merge la alegeri anticipate daca lucrurile nu merg pe un fagas normal. Premierul Marcel Ciolacu a declarata ca iși va asuma inclusiv riscul de a se compromite politic pentru a reuși sa stabilizeze…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa trimita Corpul de Control al premierului la Poșta Romana. Totul vine in contextul in care Corpul de Control al Ministerului Digitalizarii a efectuat deja un control la Poșta Romana, iar cand a descoperit neregulile cei de la Poșta au anunțat ca vor da in judecata…

- Astazi, diploma de bacalaureat nu mai este esențiala pentru salarii bune. Tinerii sunt cautați pe piața muncii. Mai ales ca asistenți medicali, mecanici și hairstyliști, cu oferte de pana la 1.000 de euro/luna, plus bonusuri. O tanara fara Bacalaureat, angajata la un salon din București. Ea caștiga…

- Nou ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit o serie din prevederile noii legi a salarizarii, care in prezent se afla in discuție cu Banca Mondiala pentru a pregati simulari de impact. „Avem deja pregatit proiectul de lege . Trei variante de anexe in cazul profesorilor, dar și pe intreaga…