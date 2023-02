Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Bucuresti intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la scoala pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se…

- Elevii și profesorii din 10 județe ale țarii au, in perioada 13-17 februarie, vacanța “mobila” decisa de inspectoratele școlare. Incepand de anul acesta, fiecare inspectorat școlar județean, și cel al Municipiului București, a decis perioada in care sa se desfașoare vacanța de o saptamana, din perioada…

- Tinerii care au obținut permis de conducere pentru autoturisme se pot inscrie la școala de șoferi pentru camioane (categoria C) chiar de la varsta de 18 ani și de la 21 de ani pentru categoria D (care include și autocarele). Modificarile aduse Codului Rutier la finele anului trecut, aprobate inclusiv…

- Parlamentul European a permis marti noului Parchet European, care o are in vizor pe deputata din Grecia, Eva Kaili, aflata in centrul unui presupus scandal de coruptie legat de Qatar, sa ceara ridicarea imunitatii parlamentare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Printr-un vot aproape unanim (610 voturi…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura. Inclusiv elevii de la profilul uman vor da examen la Matematica și in loc de proba orala la o singura limba straina, vor fi probe scrise la doua limbi straine, potrivit noului proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei. Ligia Deca. Conform proiectului…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a incurajat inspectorii scolari, la videoconferinta care a avut loc vineri, sa sprijine scolile pentru a continua procesul educational in conditii normale, sa puna accent pe preventie, sa incurajeze o stare de calm si sa se consulte cu Ministerul Educatiei in situatia…

- ​Angajații IT-ști din sectorul bugetar vor avea salarii mai mari dupa ce, printr-un ordin, s-a decis aplicarea acelorași facilitați ca-n sectorul privat, adica nu vor plati impozit pe venit de 10%. Este vorba despre un ordin comun al Ministerului Finanțelor, Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Cu putin timp inainte de inceperea sezonului sporturilor de iarna, un grup de refugiati ucraineni trebuie sa paraseasca o casa de agrement administrata de parlamentul ceh, o decizie ce a starnit indignare publica, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ doua duzini de persoane au fost…