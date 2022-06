Stiri pe aceeasi tema

Service-urile COTAR afirma ca Euroins platește doar 10% din daune și ca are o situație similara cu cea a City Insurance (fost lider al pieței, acum in faliment) in timp ce asiguratorul bulgar raspunde ca are o relație execelenta cu sute de service-uri, ca platește mai repede ca niciodata și ca va…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va fi sesizata Comisia de disciplina, dupa finalizarea unei evaluari la Directia Urbanism.

Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, ii cere lui Costel Alexe sa demisioneze din functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, inculpat intr-un nou dosar penal, adaugand ca urmatorul pas ar fi organizarea de alegeri anticipate pentru desemnarea unui nou sef al institutiei.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii cere demisia primarului general Nicușor Dan.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza joi pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, ca in loc sa rezolve problemele din transportul public se ocupa de „vendete politice".

O suta de angajati ai Teatrului „C.I. Nottara" ii solicita primarului general Nicusor Dan, ptrint-o scrisoare, sa o numeasca in functia de director general al institutiei pe actrita Victoria Cocias ca urmare a respingerii contestatiei Marinelei Tepus dupa evaluarea recenta.

Suporterii ultras ai echipei de fotbal Paris Saint-Germain au cerut, sambata, demisia conducerii clubului parizian, o premiera de la preluarea gruparii franceze de catre proprietarii qatarieni in 2011, dupa noua "deziluzie" suferita miercuri in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal in…

Primarul general Nicușor Dan a reacționat, duminica, pe Facobook, dupa ce șeful ASSMB, Vasile Apostol, și-a dat demisia din fruntea instituției pe care a condus-o mai bine de doi ani. Apostol și-a anunțat plecarea intr-o postare pe Facebook, in care a expus și motivele din cauza carora a fost constrans…