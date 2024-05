Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean Costica Lupu este membru al Partidei Romilor, dar a fost ales pe lista PSD. El și cei doi fii ai sai au fost arestati preventiv pentru camata si santaj, ei fiind acuzati ca au dat bani imprumut și au cerut dobanzi de pana 100%. in ultimii trei ani.

