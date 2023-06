Scade numărul de bancomate. Banca Națională a României confirmă un trend care există la nivel european O analiza facuta de Banca Naționala a Romaniei, cuprinsa intr-un raport care se refera la indicatorii privind cardurile, a numarului de terminale, celebrele bancomate, pentru anul 2022, arata o scadere a numarului de astfel de dispozitive care elibereaza bani cash. La nivel național, numarul de carduri bancare, care au și funcție de numerar, aici fiind incluse cardurile de debit, unde sunt platite și salariile, a ajuns la 20.7 milioane, cifra fiind in creștere fața de primul semestru al anului 2022. De asemenea, analiza mai arata ca romanii prefera sa foloseasca cardurile de plați, care ofera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

