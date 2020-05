Scad dobânzile la creditele bancare. Legea a trecut de Parlament Potrivit proiectului adoptat dobanda anuala la creditele imobiliare nu poate depași cu mai mult de doua puncte procentuale dobanda de referința practicata de BNR pe piața financiar-bancara interna. In cazul in care creditul este acordat de o instituție financiara nebancara, dobanda la creditele imobiliare nu poate depași dublul dobanzii de referința practicata de BNR. Pe de alta parte, legea prevede ca dobanda pentru creditele de consum nu poate depași cu mai mult de 15 puncte procentuale dobanda de referința practicata de Banca Naționala. Prin excepție, in cazul creditelor de consum in valoare… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au votat proiectul de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. In amendamentul respins inițial in comisiile de specialitate și care a primit aviz favorabil se prevede: „Prin exceptie de la prevederile art.5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000…

- Deputații au adoptat, miercuri, controversatul proiect de lege "anti-camatarie" care vizeaza plafonarea dobânzilor. Inițiativa legislativa prevede printre altele ca "dobânda anuala efectiva la creditele imobiliare nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale dobânda…

- CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in Monitorul Oficial 290 din 7 aprilie 2020, posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, in conditii foarte avantajoase: dobanda fixa…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul Orban II ca a introdus o prevedere in OUG pe amanarea plații ratelor prin care bancile vor lua de la romani „dobanda la dobanda”. Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol…

- Amanarea ratelor la creditele bancare și la ratele de leasing pe o perioada de 6 luni prevede un amendament pe care președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat, luni seara, ca il va propune marți in Parlament la proiectul de lege privind unele facilitați fiscale pentru romani in contextul…

- Banca centrala injecteaza bani in piața. BNR scade de urgența dobanda de politica monetara, in contextul epidemiei cu coronavirus Banca Naționala a Romaniei a decis sa reduca rata dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5%, la 2%, in contextul crizei generate de raspandirea…

- Banca Nationala a Poloniei a redus marti dobanda de referinta de la 1,5% la 1%, ca raspuns la pandemia de coronavirus, aceasta fiind prima reducere a costului creditului adoptata de banca centrala din Polonia dupa 2015, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Tot marti, Banca Nationala a Poloniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut, vineri, la 2,99% pe an, de la 3,03% pe an, cat a fost in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Florin Citu a reactionat pe pagina sa de Facebook. "Rate mai mici pentru romani. Dobanzile continua sa scada. Increderea…