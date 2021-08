SC UCM Reșița SA are Plan de reorganizare! REȘIȚA – Conducerea UCM Reșița SA informeaza ca Planul de reorganizare al Societații a fost depus de catre Administratorul Judiciar, consorțiul EURO INSOL SPRL și VF Insolvența SPRL, atat la grefa Tribunalului București, cat și la Oficiul Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile art. 98, alin. 1 din Legea 85/2006! Urmatorul pas in vederea reorganizarii este convocarea Adunarii Creditorilor, pentru aprobarea Planului de reorganizare, la o data ce va fi comunicata ulterior. In ceea ce privește restul informațiilor aparute in presa locala, conducerea UCM Reșița considera ca increderea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

