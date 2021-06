Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a decis luni sa reinnoiasca sancțiunile introduse ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei și a Sevastopolului de catre Federația Rusa cu inca un an, pana la 23 iunie 2022. Masurile restrictive in vigoare vizeaza importurile de produse originare din Crimeea sau Sevastopol in UE, precum…

- Nationala de fotbal a Ucrainei a invins formatia Macedoniei de Nord cu scorul de 2-1 (2-0), joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa C a turneului final EURO 2020. Inaintea partidei, pe teren a fost afișat un tricou uriaș, care a starnit furia Rusiei. Moscova a reclamat echipamentul la UEFA,…

- Rusia va avea in curand peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina, a declarat marti ministrul ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unei conferinte de presa online pentru jurnalistii straini, lansand un apel la adoptarea de noi sanctiuni economice impotriva Moscovei. Ucraina, UE, SUA si…

- Londra are ingrijorari semnificative legate de mobilizarea fortelor militare ruse la frontiera cu Ucraina si doreste ca situatia sa fie detensionata, a sustinut marti ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters. Peste 100.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera cu Ucraina…

- Rusia a mobilizat peste 150.000 de militari in apropierea frontierelor Ucrainei, a declarat, luni, Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, relateaza Mediafax. "Sunt peste 150.000 de militari rusi stationati in apropierea…

- Serviciul rus de securitate FSB a retinut pentru scurt timp un diplomat ucrainean la Sankt Petersburg, a anuntat sambata Ministrul de Externe al Ucrainei, un ultim episod al izbucnirii tensiunilor intre cele doua tari vecine, relateaza Reuters. Agentia de presa Interfax a raportat mai devreme…

- Cresc tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a anunțat ca l-a arestat vineri, 16 aprilie, pe diplomatul ucrainean Alexander Sosonyuk, sub acuzația ca a incercat sa obțina informații clasificate dintr-o baza de date a principalei agenții de securitate a…