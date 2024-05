Stiri pe aceeasi tema

- Scopul exercitiilor nucleare planificate de Rusia este de a pregati raspunsul la orice fel de atacuri asupra teritoriului rus pe care Occidentul a permis Ucrainei sa le efectueze cu armele pe care i le furnizeaza, a declarat vineri vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, citat…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca desfașoara, „la instrucțiunile comandantului suprem Vladimir Putin”, exerciții de instruire pentru alertarea forțelor nucleare nestrategice, adica a operatorilor de arme nucleare tactice. Publicația independenta rusa Meduza scrie ca rușii folosesc asta pentru…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat arestarea unui veteran al armatei acuzat de colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pentru ca a facilitat bombardamente in regiunea de frontiera Harkov, tinta privilegiata a loviturilor Moscovei.

- Biserica Ortodoxa condusa de patriarhul Kiril (77 de ani), unul dintre cei mai importanți stalpi și instrumente de putere pentru Vladimir Putin, a publicat un document „de strategie” pentru viitorul Rusiei, cu referiri la razboiul impotriva Ucrainei și Occidentului și la un plan absurd de creștere a…

- Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…

- Speculația ca liderii transnistreni pot cere pe 28 februarie Rusiei sa anexeze regiunea a devenit eveniment de presa internațional, iar guvernul de la Chișinau și chiar președintele Ucrainei au reacționat la intrebarile presei pe aceasta tema. Dar ce se știe despre cel care a lansat speculația? In…

- Acestia au depus flori si au aprins lumanari pentru disidentul rus Alexei Navalnii, decedat intr-o inchisoare din Siberia, dar au adus si pancarte prin care critica actiunile Rusiei din ultimii doi ani. "Rusia, stat terorist" a fost unul dintre sloganurile strigate de protestatari in fata ambasadei…

- Rusia nu a renuntat la scopul sau original de a captura cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei, spun oficialii occidentali, potrivit Rador Radio Romania. Pe masura ce se apropie implinirea a doi ani de la lansarea invaziei la scara larga a Rusiei in Ucraina, oficialii occidentali au avertizat…