- Polițiștii din Targu-Ocna au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui localnic de 46 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de nerespectarea ordinului de protectie si talharie. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J Bacau. La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 19.30, barbatul, fata de…

- In data de 11 aprilie 2024, Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brancoveanu” Targu Ocna a organizat evenimentul local de diseminare a rezultatelor proiectului ”Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”. Din partea Administrației…

- Urmare a unei avarii aparuta pe conducta de aductiune apa potabila Darmanești – Targu Ocna – Onești (Ramura Sud), in zona Parc Magura din orasul Targu Ocna, va informam ca in data de 05.04.2024, incepand cu ora 16:00, se va intrerupe alimentarea cu apa a aductiunii. De aceasta oprire vor fi afectati…

- In contextul fluctuațiilor semnificative ale temperaturilor exterioare in ultima perioada, Thermoenergy Group S.A. iși aduce la cunoștința intenția de a iniția procedurile de oprire a furnizarii de energie termica pentru incalzire catre consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din…

- Pe Dan Sandu il stie toata lumea ca fiind berzuntean. Venit pe lume (la 31 martie 1954) in Targu Ocna – fiu de invatator si de asistenta medicala –, incepe scoala in Berzunti si Poiana Sarata (din comuna Oituz), o continua in orasul natal (la Nr. 2 si la Liceul „Costache Negri”), ca s-o desavarseasca…

- Jandarmii bacauani și-au sarbatorit ziua intr-o atmosfera plina de bucurie și entuziasm, petrecand timp alaturi de zeci de copii și familiile acestora in stațiunile Slanic Moldova și Targu Ocna. Cu o istorie de 174 de ani, Jandarmeria Romana a oferit participanților o experiența unica, permițandu-le…

- La data de 14 martie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Brusturoasa au depistat in trafic, pe DN 12A, in localitatea Agaș, un barbat de 35 de ani din orașul Darmanești, in timp ce conducea o autoutilitara incarcata cu material lemnos. Din verificari a reieșit faptul ca, barbatul nu deținea asupra…

- Conducerea Filialei Județene „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria” și a Subfilialei sale din Slanic-Moldova au analizat, sambata, 17 februarie, posibilitatea de a colabora cu unitațile teritorial-administrative din localitațile Oituz, Pargarești, Manastirea…