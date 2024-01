Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi speciala pentru Saveta Bogdan și asta pentru ca artista iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața de muzica populara a implinit frumoasa varsta de 77 de ani. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Anetna Stars, artista a marturisit ca este suparata ca fiica ei nu a putut fi alaturi…

- Sofia Vicoveanca, in varsta de 82 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara. Interpreta inca urca pe scena, iar publicul ii iubește muzica. Puțini sunt insa, cei care știu unde locuiește artista de 53 de ani.De peste cinci decenii sta Sofia Vicoveanca in apartamentul din blocul…

- Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican. Interpreta de muzica populara a facut declarațiile momentului, pentru Antena Stars, in privința celor doua colege de scena. Iata cum vede cantareața aceasta situație!

- Lora se bucura acum de o cariera de succes in muzica, dar și in afaceri. Artista și-a lansat un brand de produse cosmetice, brand care a ajutat-o sa depașeasca problemele financiare pe care le-a avut in pandemie. Invitata in podcastul Lianei Stanciu, Lora a povestit despre cele cinci luni de zile pe…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Elena Merișoreanu este de parere ca Andreea Raicu nu are noroc in dragoste. Fosta prezentatoare, in varsta de 46 de ani, nu este implicata in nicio poveste de dragoste in prezent.Interpreta de muzica populara și-a exprimat regretul, in cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, fața de femeile frumoase…

- Saveta Bogdan a reacționat in cazul Irinei Loghin! Dupa ce a fost implicata intr-un scandal de proporții și a fost data jos de pe scena de la un concer, cantareața a sarit in apararea ei. Saveta Bogdan a reacționat in acest sens și a spus care e adevarul din spatele acestei situații.

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului, ce o vizeaza pe colega ei din industrie, renumita Irina Loghin. Mare artista, aceasta a fost pusa intr-o situație umilitoare recent, la Iași, cand o prezentatoare i-a intrerupt momentul, precizand ca trebuie sa cante și alții.…