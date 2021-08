Savanţii afirmă că părul cărunt indică o stare bună de sănătate Savantii americani afirma ca parul carunt nu indica batrinetea sau starea proasta a sanatatii, ci dimpotriva, ca persoana respectiva se simte foarte bine. Cu anii, procesele de oxidare din organismul uman sunt tot mai intense, ceea ce duce la reducerea cantitatii antioxidantului glutation. Astfel, parul carunt indica o stare de sanatate buna, in afara cazurilor cind apare inainte de 30 de ani. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

