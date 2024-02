Sindicaliștii au anunțat ca Guvernul are la dispoziție 10 zile pentru a evita declararea grevei generale la nivelul sectorului Sanatate, prin rezultatul negocierilor și de analizelor de oportunitate. Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunța ca a notificat Guvernul cu privire la intentia declansarii grevei „impotriva politicii sociale si economice” in sectorul medical. Notificarea, transmisa miercuri, are […]