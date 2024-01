Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca exista un sat in Romania unde oamenii traiesc mult mai mult decat majoritatea conaționalilor? Descoperirea a fost facuta recent. Catunul s-ar putea incadra lejer in tiparele comunitaților blue zone. Care sunt secretele localnicilor, pentru longevitate și sanatate. Satul romanesc ce ar putea…

- Viscolul a blocat mai multe drumuri din satele de munte din Hunedoara. Localnicii din Ținutul Padurenilor spun ca sunt obișnuiți cu asprimea iernii, dar se planga ca autoritațile intervin cu intarziere pentru a-i scoate din izolare.

- Atunci cind in familie apare un conflict, in primul rind, trebuie sa dorești sa auzi și sa vezi cealalta parte. O astfel de opinie a exprimat doctorul in psihologie, Irina Dvornina, in cadrul emisiunii "Без галстуков" cu Alexandru Stahurschi de la postul de televiziune N4, transmite Noi.md. Ea a reamintit…

- Ovidiu Burca a susținut o conferința de peste 20 de minute la finalul derby-ului cu FCSB, pierdut de „caini” cu 0-1. Asaltat cu intrebari despre parcursul teribil din campionat, antrenorul a cedat la un moment dat și a ținut un discurs fara menajamente, in care a a adus in discuție așteptarile nerealiste…

- Nu de puține ori am auzit expresia bizoni in trafic, ceea ce se refera la acei șoferi care, fie merg dupa bunul plac, fie iși parcheaza mașina unde le pica lor bine. O astfel de sitație s-a intamplat recent, dar nu in Romania. Deci mai sunt și alții care au bizonii lor.

- Nu se intimpla nimic in satul Nișcani, din raionul Calarași, acolo unde ar urma sa apara o stație de transfer a deșeurilor. Construcția va fi pe locul actualei gunoiști a localitații. Oamenii au diferite pareri, dar spun, intr-un glas, ca e nevoie de o soluție, pentru ca deșeurile le intra-n case și…

- Campioana de la US Open 2019, Bianca Andreescu, 23 de ani, rememoreaza momentele cruciale ale carierei, și bune, și rele, și vorbește cu sinceritate despre pasiunile ei, dar și despre subiecte delicate, precum sanatatea mintala, femei maltratate sau spiritualitate Intre Bianca din 2019, cea care irumpea…

- „Am aflat aseara cu toții ca Marcel Ciolacu este suparat ca restul poporului, in afara de el, nu aplauda masura de limitare a cash-ului. Adica el ne spune tuturor ca trebuie sa facem ce zice el pentru ca e bine deoarece el are experiența și știe”, a remarcat deputatul Robert Sighiartau. „Afirm cu tarie…