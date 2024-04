Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a subliniat ca parinții au datoria de a-și proteja copiii prin intermediul vaccinarilor, care reprezinta cele mai eficiente programe de prevenție. Acest mesaj vine in urma inregistrarii a 200 de cazuri de rujeola in județul Arad, in ultima saptamana.

- Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in contextul in care, in judetul Arad, s au inregistrat in ultima saptamana 200 de cazuri de rujeola.El a subliniat, vineri,…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florența, afirma ca traficul de droguri „este o problema grava, un fenoment care a cunoscut in ultimii ani o creștere exponențiala și nu doar in Romania, ci mai ales la nivelul Europei de Vest”. Șeful Parchetului de la langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)…

- In satul Caramidaru din Mehedinți in 2021 locuiau 61 de persoane. Numarul lor insa a scazut drastic de atunci, iar satul este pe cale sa se tranforme intr-o localitate fantoma, la fel ca multe altele din țara. Oamenii spun ca se simt izolați, mai ales ca toții tinerii pleaca.Oamenii spun ca primarul…

- Poliția Romana trage un semnal de alarma, dupa ce in mediul online a aparut o noua inșelaciune. „Apreciaza postari pentru bani” este una dintre metodele prin care romanii pot fi pacaliți cu ușurința.

- Potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatații, Romania se afla in a treia saptamana consecutiva de crestere ”abrupta” a numarului de cazuri de gripa. Alexandru Rafila a subliniat ca au fost inregistrate decese cauzate de aceasta boala.

- Numarul cazurilor de rujeola a „explodat” in Europa in 2023 fata de 2022, trage un semnal de alarma sucursala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si indeamna la o intensificare a eforturilor de vaccinare, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Numarul cazurilor de rujeola a ”explodat” in Europa in 2023 fata de 2022, trage un semnal de alarma aripa europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si indeamna la o intensificare a eforturilor de vaccinare, relateaza AFP, potrivit news.roIn 2023 s-au inregistrat 42.200 de cazuri in 41 dintre…