- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, informeaza Agerpres . Vlad Voiculescu a postat documentele…

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a declarat vineri, dupa incendiul de la Matei Balș, in care și-au pierdut viața cinci persoane, ca „exista responsabilitați și responsabili”, iar ministrul “face ce poate”. Ce spunea același Vlad Voiculescu dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamț? Cerea demisia…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, recunoaște ca cifrele raportate zilnic de autoritați, privind numarul imbolnavirilor, nu sunt “cele mai de incredere”, astfel ca el ia in calcul mai degraba numarul de bolnavi internați la ATI și numarul de decese, unde exista și defalcare pe județe. Vlad Voiculescu…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…