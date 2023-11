Stiri pe aceeasi tema

- Satul Alma al Shaab din Liban a devenit o zona de razboi dupa ce Hezbollah, facțiune susținuta de Iran, precum și militanți ai gruparilor Hamas și Jihadul Islamic, au lansat de aici rachete și obuze in direcția Israelului, scrie Sky News.

- Duminica, Papa Francisc a reiterat apelurile sale la incetarea luptelor intre Israel și Hamas, la eliberarea ostaticilor luați de teroriștii Hamas in Gaza și la multiplicarea ajutoarelor umanitare pentru civilii din Gaza aflați intr-o situație foarte grava. „Eu voi continua sa ma gandesc la grava situație…

- Influenceri populari in Germania ii indeamna pe tinerii musulmani la violența, relateaza publicația germana Bild , care reda și o parte din clipurile luate la vizor acum și de autoritați. In ultimele zile au avut loc mai multe incidente intre manifestanții pro-palestinieni și poliție, in urma carora…

- Romanul luat prizonier de teroriștii Hamas a fost rapit din kibbutzul pe care il fondase strabunicul lui de la Buzau, venit in Israel dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Localitatea este la 4 kilometri de Fașia Gaza și la 9 kilometri de Egipt.

- Palestinienii sau sustinatorii acesui popor, oameni care locuiesc in tarile europene, au dorit sa-si arate sprijinul fata de oamenii blocati in Fasia Gaza si care nu pot scapa de conflictul dintre Israel si Hamas. Emmanuel Macron, presedintele Frantei, susține ca lucrurile ar putea degenera in razboiul…

- Comunitatea Evreiasca din Republica Moldova a emis o adresare publica in contextul razboiului impotriva Israelului in care condamna atacul masiv asupra Israelului, actele de violența impotriva civililor, bombardamentele și luarile de ostatici neincetate și uciderea civililor de catre gruparea terorista…

- Un cetațean din Republica Moldova de 35 de ani se numara printre victimele atacului terorist comis de catre teroriștii Hamas infiltrați din Fașia Gaza. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau, conform deschide.md.”Cu profunda tristețe, informam…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor.