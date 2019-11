Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Patronala a Producatorilor de Palinca Naturala din Țara Oașului in parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Primaria Turț organizeaza in perioada 8-9 noiembrie 2019, la Turț – Festivalul Palincii in Inima Țarii Oașului – Turț. Principalele scopuri ale festivalului sunt acelea de a pune…

- Cresterea inflatiei, deprecierea leului si accentuarea blocajului financiar reprezinta principalele temeri ale investitorilor in toamna acestui an, potrivit unei analize de profil realizate in primele zile ale lunii octombrie. "Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de…

- In Indexul Regional al Competitivitații 2019, publicat ieri de Comisia Europeana, regiunea Nord-Vest a Romaniei (zona din care face parte și județul Satu Mare) este spre coada clasamentului celor 268 de regiuni europene analizate. Dar sta mai bine decat alte regiuni din Romania, totuși. București -Ilfov,…

- In perioada 16.09.2019 – 25.09.2019 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul celei de a doua etape a unei campaniei organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul securitații și sanatații in munca la unitațile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor…

- Regiunea ECE a inregistrat o imbunatațire a activitații economice in ultimii ani. In 2017 și 2018, PIB-ul in regiune s-a majorat la 4,6%, respectiv 4.3%, cele mai mari rate din 2008. Aceasta accelerare a economiei ECE s-a datorat in principal creșterii cererii interne, pe fondul scaderii semnificative…

- Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (care include județele Bihor, Bistrița‑Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj) a beneficiat direct de pe urma poziționarii geografice, fiind în imediata apropiere a rețelelor de infrastructura din Vest. Astfel, aici se regasesc unele dintre cele mai dezvoltate…

- Azi, 4 septembrie 2019, in cabinetul prefectului judetului Satu Mare, Darius Filip s-a desfasurat o intalnire informala intre reprezentantii Asociatiilor Producatorilor de Palinca “Tara Oasului” si „Codreanca”, pe de o parte, si directorii institutiilor deconcentrate cu atributii in reglementarea si…

- In primele sase luni valoarea vanzarilor companiei a fost de 167 milioane lei, in crestere cu 1% comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Produsele cu prescriptie medicala au reprezentat 80,8% din totalul vanzarilor valorice (135 milioane lei), iar cele fara prescriptie medicala (OTC) 19,2%…