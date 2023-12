Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru zile, in perioada 9-12 noiembrie 2023, s-a desfașurat, in Complexul de Natație din Otopeni, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 de metri. La concurs au participat 280 de inotatori, care au reprezentat 65 de cluburi. Liceul cu Program Sportiv –…

- Produs al școlii de tenis buzoiene, Edi Ionescu iși confirma, a cata oara, valoarea. Tanarul a triumfat la Campionatele Naționale de la Izvorani, probabil pentru ultima data la aceasta categorie. Horia Ursuț, Darius Movileanu și Andrei Tomica au completat podiumul. In finala, Eduard s-a impus cu 4 la…

- O medalie de aur, doua de argint și una de bronz – este bilanțul SCM Bacau la Campionatele Naționale de Box pentru Cadeți, de la Piatra Neamț. Sportivii lui Relu Auraș au avut, așadar, din nou o evoluție de top și, mai important, așa cum a subliniat directorul SCM Ion Șarban, clubul are „spatele” asigurat,…

- Inotatorul David Popovici (CS Dinamo), multiplu campion european si mondial, a castigat proba de 50 m liber, duminica, in ultima zi a Campionatelor Nationale in bazin scurt (25 metri) gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.Popovici s-a impus in finala cu timpul de 21 sec 52/100, dupa ce…

