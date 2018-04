Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit in apropierea capitalei Algeriei, infpormeaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera. Avionul, de tip Ilyushin Il-78, avea la bord peste o suta de militari. Autoritatile locale fac eforturi pentru a stabiliza situatia…

- In avionul prabusit se aflau 200 de persoane, iar presa locala vorbeste despre cel putin 100 de morti in accidentul aviatic din Algeria. De asemenea, presa locala informeaza ca 14 ambulante au ajuns la locul accidentului pentru preluarea victimelor. Conform mai multor surse, citate de Huffington…

- Șase persoane au murit, pe un teren de golf din Arizona, Statele Unite, dupa ce avionul de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit, la scurt timp de la decolare. Avionul a decolat de pe Aeroportul Scottsdale, iar la scurt timp s-a prabușit pe un teren de golf, a anunțat Departamentul de…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.