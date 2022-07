Șase sfaturi pentru a cumpăra umbrelă de soare pentru grădină Exista o umbrela de soare pentru fiecare. In acest ghid iți vom arata ce trebuie sa iei in considerare inainte de a o alege pe cea pentru tine. Umbrela mica, umbrela mare sau umbrela cu braț lateral? Atunci cand cumperi o umbrela de soare, ar fi util sa ințelegi mai intai ce tip de umbrela de soare este potrivita pentru nevoile tale. Umbrela mica Diametru: pana la 2,50 metri Sistem de deschidere: manual Cadru: in general, este o structura simpla din oțel, formata din doua parți principale, care pot fi dezasamblate Avantaje: mai ușoara și mai ușor de transportat decat umbrelele mari, poate fi demontata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii uimitoare prin spațiu și timp au loc in aceasta perioada, la Iulius Mall Suceava. Planetariul gonflabil ii transporta pe „turiștii spațiali” mai departe de Calea Lactee, prin intermediul proiecțiilor „Scurta Prezentare a Cerului”, „Aventura in Sistemul Solar” și „Incredibilul Soare”. Vino…

- Chiar daca prima impresie e ca ploua foarte mult, cantitațile de precipitații nu vor fi suficiente pentru a suplini cantitatea de apa care lipsește din sol. Meteorologul Adrian Boariu a dat detalii la TVR Info despre evoluția vremii In weekend: la munte va fi racoare iar la mare soare.

- In numai 4 zile, incepe cea de-a doua editie SAGA! Festivalul aduce la Arena Nationala si in parcul care o imprejmuieste un concept electrizant, care are la baza imaginatia, transformarea si energia. Pe 3, 4 si 5 iunie, festivalierii vor fi teleportati intr-o lume a creativitatii si inovatiei.

- Cand este timpul sa alegeți noi tipuri de ghiveci de flori pentru veranda sau terasa dvs., gandiți la scara mare! Ghivecele mari de exterior sunt o modalitate simpla de a transforma aspectul verandei din fața și de a adauga instantaneu un aspect atractiv pentru casa dvs. Alegerea unui ghiveci de flori…

- Numaram zilele pana cand, oficial, vom intra in vara! Insa cel mai așteptat anotimp vine la pachet cu grija pe care trebuie sa o acordam expunerii la soare. Fie ca facem plimbari mai lungi, mergem o zi la piscina sau plecam in vacanța mult așteptata, la mare, este bine sa avem la noi un spray de protecție…

- Daca vrei ca gradina ta sa fie plina de culoare vara aceasta, iți vom prezenta cateva flori rezistente la soare și ușor de ingrijit. Cu cat vei avea mai multe nuanțe in gradina, cu atat va fi mai frumoasa. Flori rezistente la soare Petuniile, margaretele sau gura leului, doar cateva exemple, sunt flori…

- Dezvoltatorul imobiliar Bogdan Gheorghiu a cumparat 50- din actiunile firmelor E-gros Trade si E-gros Invest de la Constantin Radeanu. Cele doua firme detin centrele comerciale din Iasi si Suceava plus un spatiu de birouri Tranzactie bomba pe piata imobiliara din Iasi. Dezvoltatorul imobiliar Bogdan…

- In Vietnam va fi inagurat la finele acestei luni cel mai lung pod transparent, din sticla, de pe intreg mapamondul. Lung de 632 de metri, acesta va fi deschis publicului in 30 aprilie și deja s-a facut o cerere catre Guiness Book pentru a fi recunoscut. Deținatorul recordului din prezent este un pod…