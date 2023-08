Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de cinci decenii, opera brancușiana ”Sarutul” este expusa publicului in cadrul Art Safari – Love Edition. La eveniment va participa Ministrul Culturii, Raluca Turcan. Maine, 25 august, incepand cu ora 14.00, se deschide publicului expoziția de arta Art Safari – Love Edition. Eveniment…

- „Sarutul” este expus la București pentru prima data in ultimii 50 de ani, cea mai recenta includere intr-o o expoziție in Capitala fiind in 1976. Celebra sculptura a lui Constantin Brancuși poate fi vazuta la Art Safari Love Edition, doar pentru 10 zile, pana pe 30 august.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a vizitat, sambata, Sura Mica la celebrarea a 700 de ani de la prima atestare istorica a asezarii. Cu mare bucurie, m-am aflat astazi alaturi de comunitatea din Sura Mica, intr-un moment de sarbatoare pentru istoria acestui loc minunat care, in ciuda trecutului anevoios,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a reacționat, miercuri, dupa ce mai mulți colegi din PNL au cerut ieșirea de la guvernare in urma unor critici ale liderilor PSD. Turcan spune ca i se par„hilare” aceste cereri și ca parasirea guvernarii acum ar insemna „un soi de abandon al unei misiuni de a aseza…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spera ca va fi gasita o varianta care sa nu afecteze instituția și domeniul culturii, in contextul reducerii cheltuielilor bugetare din minister. Raluca Turcan a declarat ca exista posturi neocupate, insa domeniul culturii nu poate fi pus intr-un șablon datorita specificitații…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Actualul Ministru al Culturii, Raluca Turcan, a refuzat sa discute despre situația azilelor din Voluntari, in timp ce se afla in vizita la Timișoara. Fostul ministru al Muncii a declarat nu acesta este scopul vizitei sale și ca are incredere in autoritați sa iși faca treaba. ”Tot ce am avut de spus…

- Doi artiști contemporani din Timișoara, cu doua viziuni diametral opuse, uniți intr-o expoziție neconvenționala. Art Safari Love Edition, prezinta „Nimfe și Zombi”, expoziție ce ii aduce impreuna pe Paul Baraka și Ondine Slimovschi.