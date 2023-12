Sarmale dietetice, recomandate de medicul nutriționist Anca Hâncu Sarmalele sunt gustoase, dar uneori pot crea probleme, mai ales daca sunt preparate respectand intocmai rețetele tradiționale. Soluția vine de la medicul nutriționist Anca Hancu: sarmale dietetice. Avantaje Sarmalele dietetice sunt la fel de gustoase, sunt sanatoase și in plus nu ne ingrașa. Pentru preparea lor se va inlocui carnea de porc grasa cu un amestc de cotlet și carne de pasare sau se poate folosi numai carne de pasare, ideala fiind cea de curcan. Varza murata va fi desarata pentru a elimina excesul de sare, care știm ca este contraindicata persoanelor hipetensive. De asemenea, se va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

