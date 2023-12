Sarbatorile zilei de 8 decembrie - Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic si Onisifor

Ortodoxe

Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic si Onisifor

Greco-catolice

Sf. cuv. Patapie

Romano-catolice

Neprihanita Zamislire; Sf. Narcisa, fc.

Sfantul Cuvios Patapie este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 8 decembrie.

S-a nascut in cetatea Teba de pe malul Nilului, in Egipt, din parinti evlaviosi. Si "venind in varsta desavarsita, a trecut cu vederea desertaciunea lumii acesteia si, lasand casa, parintii si prietenii, s-a facut monah". (Vietile Sfintilor)