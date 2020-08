Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ilie se sarbatorește de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an la 20 iulie. Sfantul Ilie este cel mai iubit proroc al lui Dumnezeu: Acesta a infaptuit multe minuni, iar lumea aceasta a parasit-o intr-un care de foc. Sfantul Ilie, 20 iulie 2020. Legenda Sfantului Ilie și ce minuni a savarșit Sfintul…

- Pe 24 iunie, Biserica Ortodoxa praznuieste nasterea Sfantului Ioan Botezatorul sau Sinzienele. Numele de „Botezatorul“ aminteste de faptul ca Ioan a fost cel care l-a botezat in apele Iordanului pe Iisus Hristos.

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" va invita miercuri, 24 iunie, de la ora 11.30, sa intrati in povestea plina de magie si de frumusete a Sanzienelor. Ca in fiecare an, Muzeul Satului readuce in atentie traditiile si obiceiurile acestei zile: de la impletirea coronitei din flori de Sanziene,…

- Patriarhia Romana sustine initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii de a oferi tablete sau alte dispozitive electronice elevilor si cadrelor didactice din comunitatile dezavantajate, prin Proiectul ,,Alege Scoala!” si prin intermediul eparhiilor din tara si din diaspora romana, care s-au alaturat…

- Arhiepiscopul Teodosie spune ca-i va impartași pe credincioșii care au venit la sujba din aceasta noapte la Constanța, pentru a lua Lumina, gest pe care nu l-au putut fac de Paști. Aceasta, deși Biserica Ortodoxa a decis ca impartașirea credincioșilor se amana pentru o perioada scurta de timp, in condițiile…

- Rugaciunea scurta catre Sfinții Imparați Constantin și Elena, grabnic ajutatori ai celor aflați la nevoie Sarbatoare mare astazi. Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe 21 mai pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, cunoscuti drept cei care au dat libertate crestinismului. Sfintii…

- Biserica Ortodoxa din Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir, s-a adresat cu o solicitare oficiala catre Guvernul de la Chisinau in care cere sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica spune „ca tehnologia 5G in combinatie cu anumite vaccinuri administrate in China…

- In Duminica a treia dupa Sfintele Paști, numita și Duminica Mironosițelor , Biserica Ortodoxa le pomenește și le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, care au venit la mormantul Mantuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preț, primind de la ingeri, inaintea tuturor, vestea ca Hristos a inviat…