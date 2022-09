Sărbătoarea orașului Buhuși Doua zile de neuitat pentru buhușeni care sambata și duminica au sarbatorit Zilele Orașului, un eveniment organizat de Primaria și Consiliul Local Buhuși. Ca in fiecare an, excluzand din start anii pandemini, administrația locala organizeaza in perioada din apropierea sarbatorii Ziua Crucii de pe 14 septembrie Balciul tradițional, ediția din acest an fiind marcata ca […] Articolul Sarbatoarea orașului Buhuși apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), Primaria comunei Oituz și Asociația „Copiii in sanul familiei” au organizat, duminica, 28 august, in satul Harja (zona Prund), ediția a XV-a a evenimentului ,,Festivalul placintelor”, un concurs de facut placinte dupa rețete originale.…

- Asociația Naționala de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), Primaria comunei Oituz și Asociația „Copiii in sanul familiei” organizeaza, pe 28 august, in satul Harja, ediția a XV-a a Festivalului placintelor, un concurs de facut placinte dupa rețete originale. Evenimentul va avea loc in curtea…

- Singura șansa viabila pentru prim-divizionara de volei feminin antrenata de Florin Grapa este realizarea unei fuziuni sau a unui protocol de colaborare cu clubul municipalitații. In mare, parțile s-au pus de acord, insa totul depinde de rectificarea bugetara. In cazul in care Primaria și Consiliul Local…

- Ca in fiecare an, de Sfantul Ilie, la Filipești se sarbatorește ziua comunei. Cu acest prilej, Primaria și Consiliul Local a premiat familiile care au implinit 50 de ani de casatorie, dupa care au invitat toata suflarea comunei la hram. Pe langa mesele intinse la Baza Sportiva a localitații, atmosfera…

- Meteorologii au anunțat canicula și zapușeala pentru aceste zile. Prilej bun de a nu ramane seara in case. Hramul orașului Bacau este sarbatorit de mai bine de un secol și jumatate, dupa cum este consemnat in scrieri mai vechi. Ținut inr-o zi de sarbatoare creștina, hramul a avut totdeauna ca punct…

- Primaria și Consiliul Local Manastirea Cașin, cu sprijinul Ansamblului folcloric ,,Mugurașii Manastireni” au deosebita placere de a va invita la manifestarile prilejuite de ,,Zilele comunei Manastirea Cașin”, care vor avea loc in perioada 1 – 3 iulie, in satul Parvulești, zona Lunca. Programul acestei…

- La Prajești a fost marcata, joi, 16 iunie, implinirea a 20 de ani de la ridicarea Monumentului Eroilor din apropierea ansamblului parohial ortodox „Sfinții Arhangheli”. Evenimentul, la care au fost prezenți și reprezentanții Filialei județene Bacau Cultul Eroilor, a fost organizat de Cercul Pastoral…