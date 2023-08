Sărbătoare religioasă importantă pentru credincioși, în acest weekend. Când se spune că nu e bine să te scalzi sau să te cerți Sarbatoare religioasa importanta pentru credincioși, in acest weekend. Cand se spune ca nu e bine sa te scalzi sau sa te cerți O sarbatoare religioasa importanta pentru credincioși in aceasta vara va fi duminica, 6 august. Atunci este sarbatorita Schimbarea la fața a Domnului. De aceasta zi sunt legate și o serie de tradiții și susperstiții. Se spune, printre altele, ca nu ar fi bine sa te scalzi sau sa te cerți. Schimbarea la Fața a Domnului, […] Citește Sarbatoare religioasa importanta pentru credincioși, in acest weekend. Cand se spune ca nu e bine sa te scalzi sau sa te cerți in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

