Sărbătoare după Bobotează. Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul se sarbatoreste a doua zi dupa Boboteaza, la 7 ianuarie. Sfantul Ioan Botezatorul a fost fiul preotului Zaharia, care a fost omorat de trupele lui Irod intre templu si altar, cand s-a facut si acea cumplita ucidere a celor 14.000 de prunci, si al Elisabetei. A dus din tinerete o viata ascetica (purta o haina confectionata din par de camila si se hranea cu lacustra si miere salbatica), retragandu-se in desertul Bethabara. Inainte de a se face cunoscut Mantuitorul Hristos, Sfantul Proroc Ioan a inceput sa propovaduiasca si sa boteze, vestind venirea lui… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

