Sărbătoare 17 aprilie - Cruce cu roșu în calendarul ortodox OrtodoxeSfintele PastiGreco-catoliceA II-a zi de Pasti. Sf. ep. m. Simeon din Persia si cei impreuna cu el; Sf. cuv. Acachie al Melitinei; Sf. papa AgapetRomano-catoliceSs. Ilie, Paul si Isidor, m.* In aceasta zi este savarsita slujba Sfantului Mucenic Sava de la Buzau, pomenit de Biserica in ziua de 12 aprilie.Sfantul Sava s-a nascut intr-un sat din zona Buzaului. In timpul sarbatorilor Sfintelor Pasti, ostasii regelui got Athanaric, care a dezlantuit o masiva campanie de persecutii impotriva crestinilor, au intrat in satul lui Sava si l-au luat captiv pe acesta impreuna cu preotul satului, Sansala.Navalitorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Sava de la Buzau Sfantul Mucenic Sava de la Buzau, straroman care a patimit in parțile Buzaului de astazi, este legat cu numele de sase „Scrisori crestine, adevarate pagini patristice”, care au circulat la nord de Dunare in perioada 372-374. Despre el vorbeste…

- Maine, 8 aprilie, buzoienii sunt invitați sa participe la tradiționala Procesiune de Florii, organizata, ca de obicei, in ajunul sarbatoririi Intrarii Domnului in Ierusalim. Evenimentul incepe la ora 17:00, din Parcul Crang, și se va continua pe urmatorul traseu: Bulevardul Nicolae Balcescu – Bulevardul…

- Sarbatorile zilei de 22 martieOrtodoxeSf. Sfintit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica imparatului TraianGreco-catoliceSf. pr. m. Vasile din AnciraRomano-catoliceSf. Lia, vaduva--Sfantul Sfintit Mucenic Vasile, preot al bisericii din Ancira (Ankara), este pomenit in calendarul crestin…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Eutropie, Cleonic si VasiliscGreco-catoliceSf. m. Eutropie, Cleonic si VasiliscRomano-catoliceSs. Cunegunda, imp.; Marin, ostas m.Sfintii Mucenici Eutropie, Cleonic si Vasilisc sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 3 martie.Cei trei Sfinti Mucenici au trait…

- Stiri pe surse: Patriarhia ii raspunde lui Dorin Cioaba, care vrea sa dea in judecata BOR: 'Chemare la cunoasterea obiectiva a adevarului istoric al robiei romilor!' Institutiile statului, Biserica si societatea romaneasca sunt chemate sa contribuie la cunoasterea obiectiva a adevarului istoric al robiei…

- Mihaela Cernea și Vlad Craioveanu au pus punct anul trect unei casnicii de 21 de ani. Au impreuna doi adolescenți, iar de-alungul anilor, artista și soțul ei au avut o relație discreta. La trei luni de la desparțirea de soție, Vlad s-a recasatorit. Acum, interpreta a povestit cum se simt Leon și Leia,…

- In fiecare an, pe data de 25 ianuarie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Grigorie de la Nazianz și Sfantul Bretanion. Sfantul Grigorie sau Cuvantatorul de Dumnezeu (Teologul), s-a nascut in anul 328 in cetatea Nazianz din Capadocia si a trait in perioada imparatilor Valens (364-378) si Teodosie…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane,Vasile Banescu, a precizat, luni, ca preoții comunitaților de etnie romana din Ucraina nu aparțin de Patriarhia Romana. ”Preoții comunitaților de etnie romana din Ucraina nu aparțin de Patriarhia Romana / Biserica Ortodoxa Romana, ci in mod majoritar de Biserica…