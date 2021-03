Stiri pe aceeasi tema

- Este noua tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie mai periculoasa?- Da. Una dintre cele trei tulpini noi circulante ale virusului SARS-CoV-2 a fost descoperita pentru prima data in decembrie 2020 in Marea Britanie și este denumita B.1.1.7 (VOC 202012/01).Din cauza faptului ca s-ar putea transmite mai…

- Este noua tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie mai periculoasa?- Da. Una dintre cele trei tulpini noi circulante ale virusului SARS-CoV-2 a fost descoperita pentru prima data in decembrie 2020 in Marea Britanie și este denumita B.1.1.7 (VOC 202012/01).Din cauza faptului ca s-ar putea transmite mai…

- Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pregatește pana la finalul lunii februarie, o ampla campanie de achiziții a mai multor loturi de medicamente. Astfel, pe data de 18 februarie este programata licitația pentru achiziția unui numar de 142 de loturi de medicamente psiholeptice, psihoanaleptice,…

- De doua saptamani de zile, Institutul de Psihiatrie Socola a ramas fara cel care a fost angajat sa supra legalizeze toate deciziile conducerii acestui spital. Incepand cu data de 27 ianuarie 2021, chiar in ziua in care o serie de angajați erau convocați sa compare in fața Comisiei de Disciplina a Institutului…

- Cea de a doua etapa de vaccinare a inceput pe data de 15 ianuarie 2021, dar la ora actuala a aparut o problema extrem de delicata pe care conducerea Ministerului Sanatații nu a putut-o gestiona. Potrivit informațiilor noastre, la ultima video conferința cu direcțiile județene de sanatate publica de…

- Inca doi dintre pacienții care erau in Pavilionul V al Institutului „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021, au murit, potrivit Ministerului Sanatații.In primul caz este vorba despre un barbat in varsta de 73 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Clinic de Urgența…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, ar fi fost identificata la un pacient intors recent in țara, Ministerul Sanatații vine cu precizari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații pe teritoriul Romaniei, nu a fost…

- Ministerul Sanatații spune ca, pana la acest moment, in țara noastra nu a fost confirmata prezența noii tulpini de Covid-19, depistata prima data in Marea Britanie. „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate…